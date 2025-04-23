ITF W75, К'яссо, ґрунт, одиночний розряд, 1/16 фіналу

Катаріна Завацька (Україна, WTA №280) – Армоні Тан (Франція, WTA №283) – 2:0 (6:3, 6:1)

Суперниці дуже близько розташовані у рейтингу WTA, мали нічию 1:1 в особистих зустрічах, проте сьогодні Завацька була на голову сильніша.

Світоліна була за крок від проблем з допінг-контролем: "Дійшло до абсурду"

Українка відразу зробила брейк і виграла перший сет з рахунком 6:3. По перерві все було ще простіше – розгром 6:1 завершив матч, який тривав трохи більше години. Завацька зробила один ейс, 5 брейків та дозволила собі 4 подвійні помилки. Катаріна має серію з трьох перемог поспіль.

У 1/8 фіналу суперницею українки стане переможниця пари Дебора К'єза (Італія, №512 WTA) – Хулія Рієра (Аргентина, №162 WTA).

Україна отримала четверту тенісистку на турнірі з 8 млн призових – Стародубцева вирвала перемогу в 3-годинному матчі