ITF W75 К'яссо (Швейцарія), одиночний розряд, ґрунт. Півфінал

Ханне Вандевінкел (Бельгія, WTA №206) – Катаріна Завацька (Україна, WTA №280) – 0:2 (2:6, 1:6)

Завацька пробилася до півфіналу турніру у Швейцарії – українка виграла битву розгромних сетів

Українська тенісистка Катаріна Завацька у двох сетах впевнено розбила бельгійку Ханне Вандевінкел та вийшла у фінал турніру ITF W75 у Швейцарії.

В першому сеті українка не залишила і мінімального шансу суперниці, вигравши з рахунком 6:2. В наступній партії Завацька навіть покращила результат, оформивши 6:1 у вирішальному сеті.

У фіналі Завацька зустрінеться з переможницею пари Юлія Грабер (Австрія, WTA №238) – Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн,WTA №159). Українка може виграти свій десятий одиночний титул ITF. Останню перемогу на турнірах ITF Завацька здобула в італійській Брешії в червні 2024 року.

Стародубцева оформила суперкамбек з росіянкою і вийшла в 1/8 фіналу WTA 1000 в Мадриді