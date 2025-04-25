Катаріна Завацька продовжила свою переможну ходу на турнірі серії ITF W75 у швейцарському К'яссо.

ITF W75, К'яссо, ґрунт, одиночний розряд, чвертьфінал

Катаріна Завацька (Україна, WTA №280) – Сафо Сакелларіді (Греція, WTA №391) – 2:1 (1:6, 6:2, 6:1)

На шлях українки до півфіналу стояла грекиня Сафо Сакелларіді. Це був перший очний матч тенісисток у професіональній кар'єрі.

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Матч тривав усі три сети і майже 2 години. Якщо вже хтось отримував перевагу, то забирав перемогу з розгромним рахунком. На щастя, вирішальний сет був за Завацькою. Катаріна 2 рази подала навиліт, зробила 6 брейків та припустилася 7 подвійних помилок.

У півфіналі К'яссо суперницею українки стане переможниця пари Ганне Вандевінкел (Бельгія, WTA №206) – Катажина Кава (Польща, WTA №152).

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