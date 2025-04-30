280-та ракетка України Катаріна Завацька програла у першому ж матчі турніру у Вісбадені.

ITF W100, Вісбаден. Грунт, 1/16 фіналу

Катарина Завацька (Україна, WTA № 280) – Катажина Кава (Польща, WTA № 152) – 4:6, 2:6

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Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла подолати першого коло змагань у Вісбадені. 25-річна уродженка Луцька у першому ж матчі поступилась 152-му номеру світового рейтингу Катажині Каві. Полька зуміла взяти гору у двох раундах, здобувши перемогу за 1 годину 28 хвилин.

Українка зробила по одному брейку в кожному сеті, але віддала суперниці п’ять своїх подач. Це був перший матч між тенісистками.

Нагадаємо, Катажина Кава боролась проти України у складі збірної Польщі на Кубку Біллі Джин Кінг і 11 квітня в очній зустрічі поступилась Марті Костюк.

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