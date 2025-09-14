Болотна нація продовжує підтверджувати своє місце на смітнику історії. РФ офіційно дебютувала у дисципліні, яка їй найбільше пасує. Якщо до Олімпіад і чемпіонатів світу росіянам дорога закрита через санкції та дискваліфікації, то вихід знайшли у своєму стилі – взяли участь у чемпіонаті світу з копання могил.

Як інформує The Telegraph, змагання у цій прекрасній дисципліні відбулися 6 вересня на кладовищі Альшовар у місті Сексард (Угорщина).

Правила – як для справжніх "атлетів": за дві години учасники мали викопати могилу завглибшки 1,6 м, завширшки 0,8 м і завдовжки 2 м, а потім засипати її за 15 хвилин. Оцінювали швидкість і точність розмірів. Нагороди – золоті, срібні та бронзові лопати.

Перемогу здобула угорська пара, які впоралися за годину 33 хвилини й 20 секунд. Срібло та бронза також залишилися в Угорщині. А ось дебют Росії став феєричним провалом: команду Новосибірського крематорію чекало "почесне" останнє місце.

Організатори пояснили, що мета конкурсу – підняти престиж професії гробаря. Але участь Росії виглядає символічно: країна, яка копає собі політичну й спортивну яму, тепер офіційно змагається у цьому виді "спорту". І якщо золото Олімпіад їй більше не світить, то лопата – це якраз те, що найбільше личить російській збірній. Сподіваємось, що тільки в таких видах спорту ми й будемо спостерігати країну-террориста.

