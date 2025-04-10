– Цікаво, скільки заробляють гравці футзалу. Достатньо для нормального життя?

– З великим футболом, звичайно, не порівнюватиму. Від зарплати залежать вимоги до гравця, до його зростання, відповідності до ігрової форми тощо. Враховуючи результати, які показує збірна з футзалу, то зарплати, мабуть, є не зовсім справедливими.

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У нас небагато досягнень на клубному рівні. Бо важко залучати хороших гравців, легіонерів, щоб чемпіонат розвивався. ХІТ у першому сезоні непогано виступив у Лізі чемпіонів, у другому – гірше. А треба заявляти про себе на міжнародному рівні. Це, знову ж таки, дає можливість показати себе, привернути увагу міжнародних компаній, – резюмував Задорожний в інтерв'ю Sport24.ua.

Нагадаємо, футзальна збірна України на ЧС-2024 вперше у своїй історії здобула медаль, розбивши Францію (7:1) та завоювавши бронзу. Для футбольної збірної максимумом залишається чвертьфінал ЧС-2006, після якого жодного разу не вдалося пройти бодай кваліфікацію на Мундіаль.