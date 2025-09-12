"У якийсь момент я втратив команду. Особливо неприємно мене здивувала зміна у поведінці трьох гравців – Марко Гудуріча, Алекси Аврамовіча і Огнєна Добріча, які надто серйозно заглибилися у віру.

Євробаскет-2025: Німеччина вирвала перемогу у Словенії та вийшла у півфінал турніру

Я тренував гравців усіх релігій, я знаю цих хлопців до глибини душі і я був трохи здивований, як далеко це зайшло. Замість тренування кидків частина команди пішла до церкви молитися. Крім того, вони не їдять м’яса, хоча їм потрібна енергія..." – цитує Пешіча Sportklub.

Нагадаємо, збірна Сербії зі суперзірковим центровим Ніколою Йокічем сенсаційно поступилася Фінляндії (86:92) і вилетіла вже на стадії 1/8 фіналу Євробаскета.