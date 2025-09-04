Український боксер несподівано швидко вилетів з ЧС-2025 – він вигравав цей турнір у 2021 році
Український боксер першої середньої ваги (до 70 кг) Юрій Захарєєв швидко вибув з ЧС-2025, який проходить у Ліверпулі.
Сьогодні, 4 вересня, у англійському Ліверпулі стартував чемпіонат світу з боксу серед аматорів. Український спортсмен Юрій Захарєєв вилетів вже на старті престижної першості.
Юрій поступився іспанцю Бернарду Мартінезу, всі троє суддів віддали перемогу супернику українця з рахунком 30:27. Варто відзначити, що Захарєєв ставав чемпіоном світу серед аматорів у 2021 році.
ЧС-2025 триватиме з 4 по 14 вересня. На змаганнях, крім Захарєєва бере участь ще 20 представників України.
