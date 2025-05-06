Віце-президентка Української федерації спортивної гімнастики вважає винними українських спортсменів на чолі з Олегом Верняєвим у ситуації з бойкотуванням майбутнього чемпіонату Європи.

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Про це Стелла Захарова заявила в коментарі для видання Чемпіон.

"Ми не боїмося. Це підрив авторитету України. Якщо федерація щось каже, то користується фактами.

Хотілося б просто почути коментар хоча б від одного спортсмена, який підписується там і сидить в Конча-Заспі, у чому винна я, яка всього лише півтора року є віцепрезидентом. До цього був Сартинський 8 років віце-президентом, головним тренером, головою технічного комітету. За 8 років розвалено все в чоловічій гімнастиці.

Чомусь у дівчаток у нас проблем взагалі ніяких немає. Скажіть, будь ласка, а коли ми порушуємо закон і приймаємо допінг, і засуджені за допінг, чому про це не говориться? За олімпійською хартією, цей спортсмен взагалі вважається ізгоєм, бо це нечесною працею завойовуються медалі", – відповіла Захарова.

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