Нападник збірної України з хокею Віктор Захаров став найкращим бомбардиром команди на чемпіонаті світу в Дивізіоні IA.

Українська національна команда після 18 років відсутності в еліті чемпіонату світу могла повернутися до неї, але стала лише третьою в Дивізіоні IA. У заключній грі турніру підопічні Дмитра Христича програли в основний час збірній Японії (2:3), але нападник збірної України Віктор Захаров відзначився в матчі голом, який допоміг йому встановити історичний бомбардирський результат.

Збірна України не дочекалася допомоги від сусідів і офіційно втратила шанси на еліту ЧС з хокею

Нападник став першим хокеїстом збірної у XXI столітті, який закидав шайбу в кожному матчі чемпіонату світу. Загалом, Захаров у п'яти поєдинках ЧС відзначився шістьма голами та двома асистами, ставши найкращим голеадором команди.

"Так, здивований. Думаю, [особистий виступ на ЧС-2025] – це якийсь фантастичний результат. Не можу це пояснити логічно, просто так вийшло.

Особисто для мене в 31 рік це фантастика. Не знаю, що буде далі. Приємно, що так вдалося зіграти і допомогти команді", – зізнався Захаров у коментарі Сусільне Спорт.

Збірна України в майбутньому сезоні знову виступатиме в Дивізіоні IA, оскільки посіла цього року третє місце. Дві найкращі збірні турніру – Великої Британії та Італії – стали володарями путівок до еліти світового хокею.

Збірна України отримала втішні призи після трагічної кінцівки ЧС з хокею – найкращий воротар, бомбардир і снайпер