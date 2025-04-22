– Як ви поставилися до реакції WTA на вашу публічну заяву про звернення в суд? Їхній речник в коментарі виданню The Athletic відкинув усі звинувачення та вкотре наголосив, що спортсменів не можна карати за дії їхніх урядів.

– Так почекайте, питання зовсім не у цьому. Вони знову не розуміють, мені здається. Позов не читали чи що? Я чесно не знала, що від них була якась реакція. Це знову якесь непорозуміння, тому що я заявляю про недбале ставлення до представників України у складні для них часи та вчинення моральної шкоди. Я не заявляю про те, щоб забанили всіх росіян і білорусів. В позові немає ні слова про це.

"Настав час сказати правду": Цуренко розповіла про серйозний конфлікт з WTA

До речі, так зрозуміла, що приблизно таке ж розуміння ситуації у рашистів. В мене просто шквал повідомлень в інстаграмі, де представники країни-агресора зійшли з розуму. В них якесь загострення їхніх хворих голів, вони пишуть мені страшні речі. Вони думають, що я подаю в суд, щоб забанити росіян і білорусів. Але це не так.

– Як всі ці перипетії та переживання впливають на вас, на вашу кар'єру?

– На мою кар'єру впливає декілька факторів, це один із них. Крім того, на тлі стресу – особливо стресу перебування на турнірах – в мене з'явилися деякі проблеми зі здоров'ям. З імунною системою.

Тому я вимушена була зробити паузу, щоб відновити себе та свій організм, щоб хоч якось стабілізувалась нервова система. А далі побачимо. Бо ця ситуація не відпускає мене ні на день. Правда. Вона завжди в моїй голові. Дуже хочу справедливості в цій справі для того, щоби знайти заспокоєння. Не можу допустити такого ставлення до себе, – зізналася Цуренко в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у 2023 році тенісистка обурилася заявою колишнього СЕО WTA Стіва Саймона, який сказав, що "якщо гравці з Росії та Білорусі підтримують війну, це лише їхня власна думка". Як наслідок, через нервовий зрив українка знялася з матчу проти нейтральної Аріни Соболенко в Індіан-Веллсі. Свій останній поєдинок на рівні WTA 35-річна Цуренко зіграла у листопаді 2024-го.