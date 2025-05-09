Загинув призер Парижа-2024 з регбі – його життя обірвала ДТП
12:15 - Читать на русском
Джосай Райсуке розбився на південному заході Франції.
Життя 30-річного регбіста обірвалося 8 травня в дорожньо-транспортній пригоді.
Перервано чемпіонат провідної у світі ліги з крикету – все через можливу війну
Автомобіль під керуванням спортсмена врізався в поїзд і загорівся – Джосай загинув на місці.
Райсуке був гравцем збірної Фіджі та на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі виграв у її складі срібло.
Джосай Райсуке виступав у Франції за клуб Кастр. Свою останню в житті гру він провів 27 квітня.
Конора Макгрегора геть поплавило – зірка UFC оголосив себе новим Папою Римським
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter