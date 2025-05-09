Життя 30-річного регбіста обірвалося 8 травня в дорожньо-транспортній пригоді.

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Автомобіль під керуванням спортсмена врізався в поїзд і загорівся – Джосай загинув на місці.

Райсуке був гравцем збірної Фіджі та на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі виграв у її складі срібло.

Джосай Райсуке виступав у Франції за клуб Кастр. Свою останню в житті гру він провів 27 квітня.

Horrific news coming out of France this morning that Castres and Fiji’s Josaia Raisuqe was killed this morning in a car accident on his way to training.



Just 30 years old. Awful.



Rest in peace. pic.twitter.com/bFME91ObKI — Tight Five Rugby (@TightFive_Rugby) May 8, 2025

Son geste avait fait un buzz incroyable , Josaia Raisuqe, qui soulève l’arbitre après le coup de sifflet final et la victoire de son équipe, Nevers,à Béziers



Repose en paix ️#top14 #prod2 #Raisuque pic.twitter.com/29l1o78p0C — KATHE- LEEN (@Kathleen2C) May 8, 2025

Awful news that wing/flanker Josaia Raisuqe passed away this morning aged 30.



Raisuqe represented Stade Francais, Nevers, Castres & the Fiji 7s side across a 10 year career. pic.twitter.com/IqvOS2wrcn — Andrew Forde (@andrewfrugby) May 8, 2025

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