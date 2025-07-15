Британо-індійський марафонець Фауджа Сінгх помер у віці 114 років. Причиною смерті став не вік, а злочинець на автомобілі, повідомляє BBC.

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Сінгх переходив дорогу в рідному селі, коли спортсмена збив автомобіль. Небайдужі люди доправили легенду до лікарні, але врятувати життя 114-річного чоловіка не вдалося – він помер від отриманих травм.

Фауджа Сінгх встановлював різноманітні рекорди, пробігаючи марафони у дуже високих вікових категоріях. Чоловік навіть взяв участь в повноцінному марафоні, коли йому було понад 100 років. Він почав професійно бігати у віці 89 років і пробіг дев'ять повних марафонів з 2000 по 2013 роки. Водія, який наїхав на легенду, досі не затримали. Пошуки злочинця продовжуються.

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