Дворазовий чемпіон світу в бігу на 800 метрів у приміщеннях і віце-чемпіон світу на відкритому повітрі Абубакер Какі Хаміс загинув у віці 35 років, повідомляє Sudafax.

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Легкоатлет став жертвою мінометного снаряда, який влучив у його будинок в Ель-Фаширі. Спортсмен загинув на місці, а декілька членів його родини зазнали поранень. Зазначимо, що в Судані з 2023 року триває громадянська війна.

Нагадаємо, Хаміс виграв чемпіонат світу в приміщенні у Валенсії у 2008 році та у Досі в 2010-му. На відкритих трасах він завоював срібло ЧС у Тегу у 2011 році. Крім того, у 2008-му він встановив світовий рекорд серед спортсменів до 20 років у бігу на 800 метрів.

Абубакер був прапороносцем збірної Судану на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2008 у Пекіні, також виступав на Олімпіаді-2012 у Лондоні.

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