"Футбол 24+" розповідає про ситуацію у загальному заліку сезону 2025 у Формулі-1.

Завдяки перемозі на Гран-прі Великої Британії Ландо Норріс скорочує відставання від свого партнера по Макларен в боротьбі за титул чемпіона світу 2025 року.

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Оскар Піастрі все ще лідирує в таблиці з 234 очками за сезон, проте британець вже дихає йому в спину, здобувши 226 балів.

Третім іде зірка Ред Булл Макс Ферстаппен, який має в активі 165 очок. Далі – Джордж Расселл з Мерседес (147) та Шарль Леклер з Феррарі (119).

Легендарний Льюїс Хемілтон йде поза топ-5 на шостому місці (103). З сьомого по десяте розташувалися Андреа Кімі Антонеллі (63), Алекс Албон (46), Ніко Хюлькенберг (37) та Естебан Окон (23) відповідно.

Позиції решти гонщиків:

11. Ісак Аджар (Рейсін Буллз) – 21;

12. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 20;

13. П'єр Гаслі (Альпін) – 19;

14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 16;

15. Карлос Сайнс (Вільямс) – 13;

16. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 12;

17. Юкі Цунода (Ред Булл) – 10;

18. Олівер Берман (Хаас) – 6;

19. Габріель Бортолето (Заубер) – 4;

20. Франко Колапінто (Альпін) – 0;

21. Джек Дуен (Альпін) – 0.

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