Загальний залік пілотів Формули-1: Норріс наздоганяє Піастрі після Сільверстоуну, Ферстаппен третій, Хемілтон поза топ-5
"Футбол 24+" розповідає про ситуацію у загальному заліку сезону 2025 у Формулі-1.
Завдяки перемозі на Гран-прі Великої Британії Ландо Норріс скорочує відставання від свого партнера по Макларен в боротьбі за титул чемпіона світу 2025 року.
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Оскар Піастрі все ще лідирує в таблиці з 234 очками за сезон, проте британець вже дихає йому в спину, здобувши 226 балів.
Третім іде зірка Ред Булл Макс Ферстаппен, який має в активі 165 очок. Далі – Джордж Расселл з Мерседес (147) та Шарль Леклер з Феррарі (119).
Легендарний Льюїс Хемілтон йде поза топ-5 на шостому місці (103). З сьомого по десяте розташувалися Андреа Кімі Антонеллі (63), Алекс Албон (46), Ніко Хюлькенберг (37) та Естебан Окон (23) відповідно.
Позиції решти гонщиків:
11. Ісак Аджар (Рейсін Буллз) – 21;
12. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 20;
13. П'єр Гаслі (Альпін) – 19;
14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 16;
15. Карлос Сайнс (Вільямс) – 13;
16. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 12;
17. Юкі Цунода (Ред Булл) – 10;
18. Олівер Берман (Хаас) – 6;
19. Габріель Бортолето (Заубер) – 4;
20. Франко Колапінто (Альпін) – 0;
21. Джек Дуен (Альпін) – 0.
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