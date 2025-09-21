Загальний залік Формули-1: Піастрі та Норріс забуксували, Ферстаппен відроджує надії на інтригу
"Футбол 24+" знайомить з ситуацією в загальному заліку пілотів та команд Формули-1 в сезоні 2025 року.
Після закінчення 17-го етапу Формули-1 інтрига в чемпіонській гонці загострилася.
Макс Ферстаппен не збирається легко віддавати звання найкращого гонщика світу. Тріумф на двох Гран-прі поспіль все ще не дарує нідерландцю високих шансів на п'ятий титул чемпіона поспіль, але цьому може допомогти ненайкраща форма Оскара Піастрі та Ландо Норріса. Австралієць навіть не зміг фінішувати в Баку, а британець приїхав лише п'ятим.
Загальний залік пілотів Формули-1
1. Оскар Піастрі (Макларен) – 324
2. Ландо Норріс (Макларен) – 299
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 255
4. Джордж Расселл (Мерседес) – 212
5. Шарль Леклер (Феррарі) – 165
6. Льюїс Хемільтон (Феррарі) – 121
7. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 78
8. Александр Албон (Вільямс) – 70
9. Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – 39
10. Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер) – 37
11. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32
12. Карлос Сайнс (Вільямс) – 31
13. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 30
14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 30
15. Естебан Окон (Хаас) – 28
16. П'єр Гаслі (Альпін) – 20
17. Юкі Цунода (Ред Булл) – 20
18. Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 18
19. Олівер Берман (Хаас) – 16
20. Франко Колапінто (Альпін) – 0
21. Джек Дуен (Альпін) – 0
А ось в Кубку конструкторів все здається очевидним. Макларен зберігає космічний відрив. Боротьба триває лише за топ-3 між Мерседес, Феррарі та Ред Буллом.
Кубок конструкторів. Топ-5
1. Макларен – 623
2. Мерседес – 290
3. Феррарі – 286
4. Ред Булл – 272
5. Вільямс – 101
До фінішу сезону залишилось ще 7 Гран-прі. Наступний етап Формули-1 відбудеться у Сінгапурі з 3 по 5 жовтня.
