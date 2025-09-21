"Футбол 24+" знайомить з ситуацією в загальному заліку пілотів та команд Формули-1 в сезоні 2025 року.

Після закінчення 17-го етапу Формули-1 інтрига в чемпіонській гонці загострилася.

Формула-1: переможний дубль Ферстаппена, провал Піастрі, подіум для Сайнса

Макс Ферстаппен не збирається легко віддавати звання найкращого гонщика світу. Тріумф на двох Гран-прі поспіль все ще не дарує нідерландцю високих шансів на п'ятий титул чемпіона поспіль, але цьому може допомогти ненайкраща форма Оскара Піастрі та Ландо Норріса. Австралієць навіть не зміг фінішувати в Баку, а британець приїхав лише п'ятим.

Загальний залік пілотів Формули-1

1. Оскар Піастрі (Макларен) – 324

2. Ландо Норріс (Макларен) – 299

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 255

4. Джордж Расселл (Мерседес) – 212

5. Шарль Леклер (Феррарі) – 165

6. Льюїс Хемільтон (Феррарі) – 121

7. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 78

8. Александр Албон (Вільямс) – 70

9. Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – 39

10. Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер) – 37

11. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32

12. Карлос Сайнс (Вільямс) – 31

13. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 30

14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 30

15. Естебан Окон (Хаас) – 28

16. П'єр Гаслі (Альпін) – 20

17. Юкі Цунода (Ред Булл) – 20

18. Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 18

19. Олівер Берман (Хаас) – 16

20. Франко Колапінто (Альпін) – 0

21. Джек Дуен (Альпін) – 0

А ось в Кубку конструкторів все здається очевидним. Макларен зберігає космічний відрив. Боротьба триває лише за топ-3 між Мерседес, Феррарі та Ред Буллом.

Кубок конструкторів. Топ-5

1. Макларен – 623

2. Мерседес – 290

3. Феррарі – 286

4. Ред Булл – 272

5. Вільямс – 101

До фінішу сезону залишилось ще 7 Гран-прі. Наступний етап Формули-1 відбудеться у Сінгапурі з 3 по 5 жовтня.

Історичний рекорд Формули-1 встановлено в Баку, а Ферстаппен наздогнав легендарного Сенну