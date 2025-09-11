Капітан збірної Домініканської Республіки Хав’єр Беррідо розповів про свої очікування від матчу з українською збірною у Кубку Девіса.

Менеджер збірної Домініканської Республіки Хав’єр Беррідо прокоментував результати жеребкування матчу Другої Світової групи Кубка Девіса, де його команда зустрінеться зі збірною України.

"У мене було бажання, щоб наш лідер Роберто Сід Суберві вийшов на перший матч. Ми почуваємося готовими, у нас був дуже хороший тиждень тренувань. Завтра доведеться боротися на максимумі та намагатися справлятися з кожною ситуацією на корті. Я дуже довіряю своїй команді, з великою повагою ставлюся до збірної України – у них сильний склад, тож не сумніваюся, що завтра на нас чекає день чудового тенісу і серйозної боротьби", – цитує Беррідо btu.org.ua.

Нагадаємо, що 12 вересня, у перший ігровий день Україну представлятимуть В’ячеслав Бєлінський та Владислав Орлов. Їхніми суперниками стануть Петер Бертран і Роберто Сід Суберві.

