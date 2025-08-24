Юний велосипедист Іван Мелендес помер після падіння під час перегонів Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero, які відбулися 23 серпня, повідомляє АВС. Інцидент стався посеред другого етапу перегонів довжина яких становить 117 кілометрів.

17-річний спортсмен потрапив у масову аварію біля в'їзду до Ель Амогабля. На місце події швидко виїхали медики, однак, через брак машин швидкої допомоги організатори вирішили призупинити змагання. Пізніше етап було повністю скасовано і 154 спортсмени разом вирушили до наступного міста.

Королівська федерація велоспорту Іспанії та місцева влада висловила свої співчуття через смерть молодого гонщика.

"Ми глибоко шкодуємо з приводу його смерті та хочемо висловити наші найглибші співчуття його родині, друзям та близьким", – йдеться в повідомленні федерації велоспорту.

