Євгеній Мельник у свої 13 років демонструє громадянську зрілість, якої так бракує багатьом дорослим.

Українець посів третє місце на етапі Юнацької ліги з карате, який приймала іспанська Гвадалахара.

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Для 13-річного вихованця клубу "SHOGUN" це була дебютна медаль на міжнародних змаганнях. На жаль, до трійки призерів у цій ваговій категорії (до 45 кг) потрапив і росіянин.

Мельник відмовився ділити п'єдестал з представником країни-терориста, відійшовши убік. Вчинок українського юнака зірвав оплески на місці події та отримав багато схвальних відгуків у соцмережах.

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