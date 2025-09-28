Футзал. Чемпіонат Європи U-19. Група А. 1-й тур

Україна – Молдова 7:0

Дружина бронзового призера ЧС-2024 з футзалу в складі збірної України народила двійню (ФОТО)

Юніорська збірна України з футзалу яскраво розпочала чемпіонат Європи-2025. У стартовому матчі турніру українці розбили збірну Молдови з рахунком 7:0.

Українці підійшли до змагань у статусі чинних півфіналістів Євро, де минулого року поступилися Іспанії 2:3 і зупинилися за крок від фіналу. У цьому розіграші "синьо-жовті" виступають у групі A разом із Молдовою, Італією та чинним чемпіоном Португалією.

Відкрили рахунок українці вже на другій хвилині – відзначився Владислав Камець. Невдовзі Артем Климчук подвоїв перевагу, а Богдан Цап зробив 3:0. Ще до перерви Назар Першив оформив дубль, довівши рахунок до розгромного – 5:0.

На початку другого тайму Артур Хібовський отримав другу жовту картку й залишив Україну в меншості, але це не завадило команді продовжити домінування. Артем Малиновський і Ростислав Ростківський забили ще по голу, встановивши остаточний рахунок 7:0.

Завдяки цьому результату збірна України стала проміжним лідером групи. У другому турі команда зустрінеться з чинними чемпіонами Європи – збірною Португалії. Поєдинок відбудеться у понеділок, 29 вересня, о 20:30.

