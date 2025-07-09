Нікіта Білозерцев у 1/8 фіналу юніорського Вімблдону зустрівся з Жигою Шешко зі Словенії. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Юніорський Вімблдон-2025, трава, 1/8 фіналу

Жига Шешко (Словенія) – Нікіта Білозерцев (Україна) – 7:6 (7:2), 6:2

16-річний юніор вийшов в 1/8 фіналу Вімблдону – раніше він відмовлявся говорити українською

Білозерцев, який все ще представляє Україну, але має бажання змінити громадянство та, як відомо, відмовляється спілкуватися українською, у боротьбі за путівку до чвертьфіналу лондонського мейджору серед юніорів не впорався із представником Словенії Жигою Шешко.

16-річний Нікіта у першому сеті до останнього намагався здолати суперника – доля партії вирішилася лише на тай-брейку, де юний словенський тенісист виявився сильнішим. Другий сет пройшов за повного домінування Шешко.

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