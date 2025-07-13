Вімблдон-2025 U-14, дівчата, фінал

Сакіно Міядзава (Японія) – Софія Белінська (Україна) – 3:6, 7:5, 10-5

Українка вийшла до фіналу Вімблдона U-14 – юна тенісистка у трьох сетах здолала кореянку

Белінська переконливо виграла перший сет із рахунком 6:3. Під час другої партії вона лідирувала 3:0 і 5:3, але перевагу розгубила – Міядзава ініціативу перехопила, забрала сет собі і загальний рахунок у матчі зрівняла. У вирішальному третьому сеті українка не змогла повернутися на переможну хвилю і програла з рахунком 5-10.

Вімблдонський турнір серед тенісистів до 14 років проводиться з 2022 року. Україна на ньому була представлена вперше.

Нагадаємо, ще одна українка – Віолетта Скрип, на Вімблдоні-2025 U-14 вийти з групи до півфіналу турніру не змогла.

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