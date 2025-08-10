Соня Соколова програла лише Бейлі Раш з Канади.

Всесвітні ігри-2025, вейксерфінг

1. Бейлі Раш (Канада) – 63,33

2. Соня Соколова (Україна) – 50,0

3. Джухі Мун (Республіка Корея) – 43,0

17-річна Соколова приємно здивувала своїм виступом у дисципліні "скім". За нього вона отримала від суддів рівно 50 балів та посіла друге місце.

Кращою за українку виявилася лише представниця Канади Бейлі Раш, яка фінішувала з результатом 63,33 бала.

Замкнула призову трійку Джухі Мун з Кореї. Її результат – 43 бали.

Медаль Соколової стала дев’ятою для української збірної на Всесвітніх іграх у Китаї та першою в історії для України у вейксерфі.

Вейксерф – це різновид серфінгу. У ньому спортсмен пливе по хвилях на воді щонайменше 45 секунд прикріплений буксирним тросом до човна.

