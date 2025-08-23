"Коли ти боксуєш із кимось, кому вже 37 років – звісно ти переможеш пенсіонера. Мозес Ітаума змагається із м'якими, повільними британцями. Його суперники нудні, як Кличко.

Менеджер Тайсона Ф’юрі розповів про майбутнє Ітауми, якого називають потенційним суперником Усика

Його ще не перевіряли і я хочу стати його наступним суперником. Дізнатись, на що Ітаума взагалі здатен. Я ж хочу, щоб мене знали за те, що я беруся за важкі бої. Я беру найкращі бої, на які здатний, і моє резюме це доводить", – цитує Брендона Мура Boxing Scene.

Нагадаємо, що 16 серпня Ітаума (13-0, КО 11) нокаутував Ділліана Вайта (31−4, 21 КО) в першому раунді. 20-річного британця зараз називають одним із найімовірніших кандидатів на бій проти Олександра Усика (24-0, KO 15).

