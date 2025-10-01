"Судді більше не виноситимуть попередження перед призначенням технічних фолів за неналежну поведінку або симуляцію/флопінг. Попередження продовжуватимуть виноситися за затримку гри, махання рукою біля очей шутера та відволікання його гучними криками, тупотінням ногами або оплесками біля його очей.

Тренери будуть автоматично дискваліфіковані, якщо вони або будь-який зареєстрований член команди, що сидить на лаві запасних, вийдуть на майданчик під час швидкого прориву суперника. Якщо тренер або член команди з лави запасних зриває швидкий прорив суперника, вибігаючи за бічну лінію або надмірно протестуючи, судді призначать технічний фол після завершення епізоду.

Система миттєвих повторів:

Євроліга також запроваджує нові ситуації, в яких може бути використана система миттєвого повтору (IRS). Порушення правила восьми секунд тепер можуть бути переглянуті суддями в останні 2 хвилини четвертої чверті та овертайму, якщо порушення було зафіксовано свистком. Тренери можуть оскаржити такі епізоди у будь-який момент гри за умови, що було зафіксовано порушення.

Судді тепер можуть у будь-який момент гри використовувати IRS, щоб уточнити гравця, який сфолив, якщо може бути потенційна помилка у записі. Тренерські челенджі на такі перегляди не розповсюджуються", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Євроліги.

