У 3-му турі чемпіонату Європи з баскетболу відбулись матчі у групах С і D. Читайте звіт про них на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 3-й тур

Група С

Іспанія – Кіпр – 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18)

Боснія і Герцеговина – Італія – 79:96 (21:22, 19:22, 21:28, 18:24)

Група D

Ізраїль – Франція – 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13)

Польща – Ісландія – 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24)

У групі С Іспанія не помітила Кіпр, не дозволивши супернику домінувати бодай в одному періоді і здобула переконливий розгром. В іншому матчі Італія перекидала Боснію. Балканці підійшли до протистояння без трьох лідерів (Аднана Арсланагіча, Міралема Халіловіча та Таріка Хрельї), що далося взнаки. Боснійці достойно тримались лише перші дві чверті, а після великої перерви віддали ініціативу італійцям (Сімоне Фонтеккіо набрав 39 очок).

У групі D Ізраїль створив гучну сенсацію та впевнено переграв Францію. У паралельній грі Польща здолала Ісландію, здобувши третю поспіль перемогу. Найрезультативнішим гравцем матчу став Джордан Лойд, який набрав 26 очок. А от ісландець Триггві Глінасон оформив дабл-дабл (21 очко та 10 підбирань). Як наслідок, наші географічні сусіди набрали 6 очок і впевнено очолюють свою групу.