Команди Греції та Фінляндії провели поєдинок за "бронзу" чемпіонату Європи-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, матч за 3 місце

Греція – Фінляндія – 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)

Євробаскет-2025: Туреччина вийшла у фінал, впевнено розібравшись з Грецією

У драматичному поєдинку за бронзові медалі чемпіонату Європи-2025 збірна Греції здолала Фінляндію з рахунком 92:89. Фінал зустрічі перетворився на справжній трилер, де доля матчу вирішилася на останніх секундах.

Греки почали впевнено – вже до великої перерви вони створили відчутну перевагу (48:34) і здавалося, що вони з легкістю доведуть справу до перемоги. На початку третьої чверті грецька команда досягла максимальної переваги у 17 очок, але Фінляндія, очолювана Лаурі Маркканеном, зуміла повернути інтригу.

Кульмінація настала за 5 секунд до сирени. За рахунку 90:87 на користь Греції Еліас Валтонен отримав право на три штрафні. Він реалізував два, але третій кидок змарнував. Маркканен мав шанс добити з підбирання, проте також не влучив. У підсумку м’яч опинився у Янніса Адетокумбо, якого суперник сфолив. Лідер греків холоднокровно реалізував обидва штрафних і поставив крапку в грі.

Адетокумбо став справжнім героєм матчу, оформивши дабл-дабл – 30 очок та 17 підбирань. Його партнерами у нападі стали Тайлер Дорсі (20 очок) та Васіліс Толіопулос (15). У фінів найрезультативнішими були Маркканен (19), Валтонен (18) та Нкамхуа (15).

JANTUNEN HAD A CHANCE TO PUT FINLAND IN FRONT #EuroBasket pic.twitter.com/HhlmpkmwFP — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Євробаскет-2025: Німеччина та Фінляндія у результативному матчі визначили першого фіналіста турніру