Команди Греції та Туреччини провели поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/2 фіналу

Греція – Туреччина – 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22)

Збірна Туреччини з самого початку матчу заволоділа ініціативою та поступово нарощувала свою перевагу. Після першої чверті греки програвали 10 очок, а після другої вже 18 (31:49).

На досягнутому турецькі баскетболісти не зупинилися, а під час третьої 10-хвилинки мали перевагу у 24-26 очок. Матч ними, по суті, був вже виграний. Підсумкова перевага турків склала 26 пунктів – 94:68.

У фіналі Євробаскету-2025 команда Туреччини зустрінеться зі збірною Німеччини, яка у першому півфіналі переграла фінську збірну.

Туреччина вдруге у своїй історії зіграє у вирішальному матчі чемпіонату Європи – попередній фінал у 2001 році команда програла. Німецька збірна потрапила до фіналу Євробаскету вперше з 2005 року. Її єдиний тріумф на турнірі відбувся ще у 1993-му.

