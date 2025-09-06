Відбулись чергові зустрічі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу. Результати та звіт про матч читайте на "Футбол 24+"

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/8 фіналу

Литва – Латвія – 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25)

Сербія – Фінляндія – 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24)

У балтійському дербі зійшлися Литва та Латвія. Хід поєдинку виявився драматичним. Першу половину зустрічі виграла Литва, маючи перевагу в 10 очок. Латвія у третій чверті скоротила відставання до -2, але не зуміла використати свої шанси. У завершальній десятихвилинці команда Рімаса Куртинайтіса впевнено контролювала ситуацію. Латвія ще раз наблизилася до суперника на відстань семи очок, але Азулос Тубеліс і Арнас Величка під завісу зустрічі остаточно зняли питання про переможця.

Найкращим гравцем матчу став лідер Латвії Крістапс Порзінгіс, який набрав 34 очки та 19 підбирань. Литовці здобули перемогу з рахунком 88:79, завоювавши путівку до чвертьфіналу, де зустрінуться з переможцем пари Греція – Ізраїль.

У іншому поєдинку 1/8 зустрічались Сербія та Фінляндія. Матч обіцяв спекотну дуель зіркових центрових з НБА Ніколи Йокіча і Лаурі Маркканена.

Серби, попри статус безумовного фаворита протистояння зіштовхнулись з неабияким спротивом фінів, які забрали першу чверть 28:24. Втім, вже в другій чверті серби "підсушили" гру, стали краще діяти в захисті та перед перервою вийшли вперед. "Гойдалки" продовжились у третій чверті – вже фіни перехопили ініціативу і перед завершальною 10-и хвилинкою вийшли вперед – 68:66. У вирішальній чверті команди по черзі виходили вперед, але зрештою фіни дотисли фаворитів і зуміли сенсаційно виграти – 92:86.

Найкращим гравцем матчу став Нікола Йокіч, який набрав 33 очки, 8 підбирань та 3 перехоплення.

У 1/4 Євро-2025 збірна Фінляндії зустрінеться з переможцем пари Франція – Грузія.

