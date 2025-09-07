Польща та Боснія і Герцеговина зустрілись у матчі 1/8 фіналу Євробаскета-2025. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Євробаскет-2025, 1/8 фіналу

Польща – Боснія і Герцеговина – 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)

Другий ігровий день плей-офф Євробаскета-2025 стартував з матчу Польщі та Боснії і Герцеговини. Перша чверть неочікувано була за боснійцями (23:14), але до кінця першої половини поляки зуміли скоротити відставання. Наприкінці третьої чверті Польща вже вийшла вперед. Останню партію "Кадра" також завершила переможно, здобувши перемогу в +8 очок.

Варто відзначити результативність польського тандему Джордана Лойда та Матеуша Понітки. Натуралізований американець взагалі став найрезультативнішим гравцем зустрічі (28 очок), а Понітка записав до свого активу дабл-дабл (19 очок та 11 підбирань).

Сьогодні відбудеться ще три матчі 1/8 фіналу: Франція – Грузія, Італія – Словенія та Греція – Ізраїль. До слова, Польща вже знає майбутнього суперника у чвертьфіналі – нею стане Туреччина.

