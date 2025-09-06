Збірні Німеччини та Португалії провели зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/8 фіналу

Німеччина – Португалія – 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7)

Збірна Німеччини продовжує свій переможний хід на цьогорічному Євробаскеті. Команда, яка без жодної поразки подолала груповий етап, у матчі плей-офф несподівано отримала серйозний спротив від Португалії.

Три чверті тривала напружена боротьба. Португальці діяли дисципліновано в обороні й не дозволяли фавориту відриватися у рахунку. Перед вирішальним відрізком на табло було мінімальне лідерство Німеччини – 52:51.

Утім, у завершальній десятихвилинці збірна Німеччини продемонструвала справжню міць. Фаворити виграли фінальну чверть із рахунком 33:7 і довели справу до переконливої перемоги – 85:58.

Найкращим на майданчику став центровий Португалії Нееміас Куета. Він завершив матч із показником у 18 очок та 11 підбирань.

У наступному раунді німці зустрінуться з переможцем пари Франція – Грузія.

