Збірні Туреччини та Німеччини розіграли золото чемпіонату Європи-2025 з баскетболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, фінал

Туреччина – Німеччина – 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

14 вересня у фіналі Євробаскету-2025 зійшлися збірні Туреччини та Німеччини. Турки пройшли турнір на одному диханні – виграли всі матчі групи, у плей-офф вибили Швецію, Польщу та знищили Грецію з Яннісом Адетокунбо. Німці ж підтвердили статус чинних чемпіонів світу: легко пройшли групу, у плей-офф переграли Португалію, вирвали перемогу в Словенії з Лукою Дончічем, та без проблем обіграли Фінляндію. Саме ці дві команди й визначили, хто стане новим королем європейського баскетболу.

Треба відзначити, що матч пройшов у дуже щільній боротьбі, як і належить фіналу: першу чверть виграли німці, у другій вперед уже вийшли турки. Перша половина зустрічі завершилася з рахунком 46:40 на користь збірної Туреччини. "Гойдалки" продовжилися у третій чверті, яку вже взяла Німеччина – 26:21.

Напруга не спадала і в завершальній десятихвилинці: спочатку турки вирвалися вперед завдяки спурту на старті. Загалом протягом чверті й у кінцівці матчу команди почергово виходили вперед, але успішнішою була Німеччина, яка перемогла 88:83.

Найкращим на майданчику був центровий Х'юстона і збірної Туреччини Альперен Шенгюн, який набрав 28 балів і зробив 3 підбори та 3 перехвати.

Таким чином, збірна Німеччини робить "дубль", додавши титул чемпіонів Європи до корони чемпіонів світу!

