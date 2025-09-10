Команди Німеччини та Словенії провели чвертьфінальний матч чемпіонату Європи-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/4 фіналу

Німеччина – Словенія – 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17)

У останньому чвертьфіналі Євробаскету-2025 один із фаворитів турніру, збірна Німеччини, зустрічалася зі Словенією, за яку до цього неймовірну гру показував Лука Дончіч.

Попри те, що німці були явним фаворитом матчу, Словенія виграла першу чверть з різницею у 11 очок. Дві наступні десятихвилинки проходили за невеликої переваги Німеччини, яка скоротила відставання, а у четвертій чверті "Бундестім" зміг вийти вперед.

Певний час останній відрізок гри проходив у дуже конкурентній боротьбі, але Словенія все ж не змогла повернути собі лідерство, а Німеччина наприкінці матчу збільшила свій відрив та здобула перемогу – 99:91.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Лука Дончіч, який зробив дабл-дабл (39 очок, 10 підбирань). У півфіналі турніру Німеччина зіграє зі збірною Фінляндії.

