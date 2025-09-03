Відбулися завершальні матчі п'ятого туру Євробаскету в групах A і B. Результати та звіти – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки

Група A

Туреччина – Сербія – 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17)

Група B

Фінляндія – Німеччина – 61:91 (19:21, 17:29, 13:19, 12:22)

Литва перемогла Швецію, Латвія знищила Чехію та оформила вихід в плей-офф Євробаскету-2025 (ВІДЕО)

Туреччина здолала у надважкому матчі Сербію (95:90). Альперен Шенгюн заробив за гру божевільні 28 очок, 8 асистів та 13 підбирань, допомігши своїй команді виграти групу A. Серби ж посіли друге місце, випередивши Латвію, Португалію, Естонію та Чехію.

Німеччина посіла перше місце в групі B після перемоги над Фінляндією в п'ятому турі з рахунком 91:61. 23 очка та 7 підбирань у виконанні Франца Вагнера принесли Бундестім впевнений вихід у плей-офф Євробаскету.

Євробаскет-2025: Британія здолала Чорногорію, драматична перемога Португалії над Естонією – 20 очок в доробку українця