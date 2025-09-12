Команди Німеччини та Фінляндії провели поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/2 фіналу

Німеччина – Фінляндія – 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13)

Дончіч узяв провину на себе після вильоту Словенії з Євробаскету-2025

Німецька та фінська збірні влаштували справжню насолоду для гурманів баскетболу – вони зіграли з явним акцентом на атаку. Як наслідок, вже у першій чверті команди набрали на двох 56 очок, а у другій – 52. Німці за такої гри досягли відриву в 14 пунктів – 61:47.

Надалі Бундестім залишалося лише втримали перевагу та здобути підсумкову перемогу. Німецькі баскетболісти на класі цього блискавично досягли та вибороли путівку до фіналу.

Найрезультативнішим гравцем у переможців став розігруючий клубу НБА Бруклін Нетс Денніс Шредер. Він набрав 26 очок, зробив 5 підбирань та 12 передач.

У вирішальному поєдинку Євробаскету-2025 збірна Німеччини зіграє або з командою Греції, або зі збірною Туреччини, які зійдуться у другому півфіналі.

"Замість тренування кидків пішли до церкви молитися": тренер збірної Сербії шокував причинами провалу на Євробаскеті