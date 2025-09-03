Євробаскет-2025: Італія здолала Іспанію, Франція переграла Польщу
Відбулися завершальні матчі чергового ігрового дня чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд. Результати та звіти – у цій новині "Футбол 24+".
Євробаскет-2025, чоловіки
Група C
Італія – Іспанія – 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16)
Група D
Франція – Польща – 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21)
Євробаскет-2025: Грузія добила Кіпр, Дончіч привів Словенію до перемоги над Ісландією
У групі С ані збірна Італії, ані команда Іспанії ще не гарантували собі місце у топ-4 турнірної таблиці. Виходячи з цього, обидві команди в очному протистоянні мали грати виключно на перемогу. Краще це вдалося збірній Італії. Вона виграла та стала одним з фаворитів на місце у топ-4 підсумкової турнірної таблиці.
У групі D відносини з’ясували команди Франції та Польщі. Поляки вже мали путівку в 1/8 фіналу, а французам вона була потрібна – отже, їм треба було перемагати. Виграла команда Франції, чим підвищила свої шанси на вихід у плей-офф чемпіонату.
Євробаскет-2025: Ізраїль потрапив у плей-оф, Боснія і Герцеговина переграла Грецію, яка пройшла далі