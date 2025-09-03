Євробаскет-2025, чоловіки

Група C

Італія – Іспанія – 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16)

Група D

Франція – Польща – 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21)

У групі С ані збірна Італії, ані команда Іспанії ще не гарантували собі місце у топ-4 турнірної таблиці. Виходячи з цього, обидві команди в очному протистоянні мали грати виключно на перемогу. Краще це вдалося збірній Італії. Вона виграла та стала одним з фаворитів на місце у топ-4 підсумкової турнірної таблиці.

У групі D відносини з’ясували команди Франції та Польщі. Поляки вже мали путівку в 1/8 фіналу, а французам вона була потрібна – отже, їм треба було перемагати. Виграла команда Франції, чим підвищила свої шанси на вихід у плей-офф чемпіонату.

