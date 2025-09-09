Команди Литви та Греції провели чвертьфінальний матч чемпіонату Європи-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/4 фіналу

Литва – Греція – 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)

Туреччина з тріпл-даблом Шенгюна та Польща визначили першого півфіналіста Євробаскета-2025

Греція була фаворитом поєдинку, але литовська збірна мала перевагу майданчика, хоча матч і відбувся у Ризі (Латвія). У підсумку Йонас Валанчюнас та Ко нічого не змогли протиставити потужному Яннісу Адетокунбо та його партнерам – греки здобули комфортну перемогу.

Команда Греції свою перевагу нарощувала поступово: після першої чверті вона становила 5 очок, на великій перерві – шість, а після третьої 10-хвилинки – вже 12. Втім, справа була не лише у рахунку – грецькі баскетболісти холоднокровно контролювали події на паркеті та спокійно йшли до перемоги, яку у підсумку і здобули.

Янніс Адетокунбо став найкращим гравцем матчу. Він приніс Греції 29 очок, зробив 6 підбирань та 2 передачі.

У півфіналі на Грецію чекає збірна Туреччини, яка в 1/4 фіналу переграла Польщу (91:77).

Фаворит Євробаскету-2025 змінив тренера за два дні до чвертьфіналу