Євробаскет-2025, 5-й тур

Група С

Греція – Боснія і Герцеговина – 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19)

Група D

Бельгія – Ізраїль – 89:92 (15:23, 21:28, 18:20, 35:21)

Сербія без Йокіча розібрала Чехію, Литва вийшла у плей-оф, Латвія переграла Португалію – Євробаскет-2025

Збірна Ізраїлю у групі D здобула важливу для себе перемогу у зустрічі з командою Бельгії. Виграш дозволив ізраїльтянам забронювати за собою путівку у плей-оф. Раніше з групи місце у четвірці найкращих, яка продовжить боротьбу на Євробаскеті, собі гарантувала збірна Польщі.

У групі С команда Боснії і Герцеговини переграла Грецію, яка вже пройшла до 1/8 фіналу. Перемога підвищила шанси балканської збірної на потрапляння до топ-4, але остаточно долю збірної Боснії і Герцеговини вирішать матчі конкурентів та результат її завершальної гри з командою Грузії.

Німеччина розтрощила Велику Британію, Чорногорія перервала смугу невдач, Туреччина знову виграла – Євробаскет-2025