Відбулися матчі п'ятого туру Євробаскету в групах C і D. Результати та звіти – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки

Група C

Італія – Кіпр – 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11)

Група D

Ізраїль – Словенія – 96:106 (22:26, 21:30, 22:23, 31:27)

Євробаскет-2025: Франція розгромила Ісландію, Боснія і Герцеговина дотиснула Грузію

Сьогодні, 4 вересня зустрічалися лідер та аутсайдер групи С – Італія та Кіпр. Італійці вже на початку гри забезпечили собі комфортну перевагу, вигравши першу половину гри з рахунком 40:19. "Адзуррі" спокійно довели матч до перемоги та посіли перше місце у своїй групі. Кіпр програв всі ігри та залишився на останньому позиції.

В групі D відбулася зустріч між Ізраїлем та Словенією, які були конкурентами у турнірній таблиці. Словенія змогла виграти перші дві чверті, однак у двох наступних Ізраїль нав'язав більшу боротьбу. Матч завершився перемогою словенців 106:96.

Найбільш результативним гравцем поєдинку став Лука Дончіч, якому не вистачило однієї передачі до тріпл-даблу (37 очок, 11 підбирань). Після цієї перемоги Словенія розмістилася на другій позиції, Ізраїль завершив груповий етап на третьому місці.

Радикальні зміни в НБА — планується унікальний матч з новим форматом