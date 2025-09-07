Команди Франції та Грузії провели матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків. Результат та звіт — у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/8 фіналу

Франція – Грузія – 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22)

Збірна Грузії створила справжню сенсацію у зустрічі з командою Франції, здобувши перемогу 80:70. Грузинська команда вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу Євробаскету.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної Грузії став 33-річний форвард Торніке Шенгелія. Йому вдалося набрати 24 очки, зробити вісім підбирань та дві передачі.

Найрезультативнішим гравцем у команді Франції став 27-річний форвард клубу Жальгіріс Сільвен Франсіско. Він приніс своїй команді 14 очок, зробив чотири підбирання, а також віддав три передачі.

