Відбулися перші матчі п'ятого ігрового дня на Євробаскеті-2025. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки

Група С

Грузія – Греція – 53:94 (16:25, 13:21, 12:24, 12:24)

Група B

Словенія – Бельгія – 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21)

Збірна Греції без шансів розгромила команду Грузії. Вже після першої половини матчу перевага греків була комфортною – 46:29. У другій половині команда Янніса Адетокунбо повністю домінувала на майданчику, вигравши другу частину гри 48:24. Загальний рахунок – 94:53. Лідером зустрічі за набраними балами став саме Адетокунбо, який набрав 27 очок.

У поєдинку між збірними Словенії та Бельгії, очікувано, головною дійовою особою став Лука Дончіч. Лідер Далласа оформив трипл-дабл – 26 очок, 10 підбирань і 11 асистів. Це лише п’ятий такий випадок в історії чемпіонатів Європи з баскетболу. Завдяки його виступу словенці впевнено переграли бельгійців та наблизилися до виходу в плей-офф.

