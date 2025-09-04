Відбулися останні матчі п'ятого туру Євробаскету в групах C і D. Результати та звіти – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки

Група C

Іспанія – Греція – 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22)

Група D

Польща – Бельгія – 69:70 (17:16, 16:23, 25:19, 11:12)

Євробаскет-2025: Італія не залишила шансів Кіпру, Дончіч допоміг Словенії здолати Ізраїль

У групі С зустрічалися команди Іспанії та Греції. Піренейцям для виходу у плей-офф була необхідна перемога, натомість греки вже забезпечили собі вихід до наступної стадії змагань. Попри це, Греція значно краще почала матч, вигравши першу чверть з різницею в 11 балів.

Чинні чемпіони Європи змогли повернутися до гри у третій десятихвилинці. Іспанці нівелювали солідну перевагу Греції та навіть вийшли вперед, але наприкінці гри греки провели кілька вдалих атак та здобули перемогу. Іспанія сенсаційно вилітає вже на груповому етапі.

В останньому матчі групи D Польща грала з Бельгією. Попри те, що команди перебували поблизу один одного в таблиці, матч був позбавлений турнірного значення, адже Польща вже оформила вихід в плей-офф. Поєдинок проходив у напрочуд конкурентній боротьбі, але в підсумку перемогу здобула Бельгія – 70:69.

Євробаскет-2025: Франція розгромила Ісландію, Боснія і Герцеговина дотиснула Грузію