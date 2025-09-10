Євробаскет-2025, чоловіки, 1/4 фіналу

Фінляндія – Грузія – 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17)

Євробаскет-2025: Литва та Греція з потужним Яннісом Адетокунбо розіграли другу путівку в 1/2 фіналу

У чвертьфіналі цьогорічного чемпіонату Європи зустрічалися дві сенсації турніру – Фінляндія, яка у 1/8-й вибила Сербію та Грузія, котра у своєму плей-офф виявилася сильнішою за Францію. Крім того, на груповому етапі грузини здолали Іспанію, але фаворитом 1/4-ї фіналу вважалася Фінляндія.

Команди провели дуже активну першу чверть, яка завершилася перемогою фінів з солідним відривом – 28:15. Друга десятихвилинка була більш конкурентною, але її все одно виграли господарі турніру та пішли на перерву за комфортної переваги в рахунку. Грузія впевнено виграла третю чверть та скоротила відставання. Втім, фіни не дали себе наздогнати та здобули впевнену перемогу – 93:79.

У півфіналі турніру Фінляндія зіграє з переможцем пари Німеччина – Словенія.

Туреччина з трипл-даблом Шенгюна та Польща визначили першого півфіналіста Євробаскета-2025