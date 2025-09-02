Відбулися матчі другого пулу чергового ігрового дня чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків. Результати та звіти – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки

Група С

Кіпр – Грузія – 61:93 (13:15, 13:27, 15:26, 20:25)

Група D

Ісландія – Словенія – 79:87 (20:21, 15:15, 11:24, 33:27)

Євробаскет-2025: Ізраїль потрапив у плей-оф, Боснія і Герцеговина переграла Грецію, яка пройшла далі

Збірна Грузії у групі С здобула важливу перемогу над командою Кіпру та підвищила свої шанси на потрапляння до топ-4 за підсумками групової стадії. Грузини посідають третє місце, маючи 6 очок, а у завершальному матчі відбору зіграють проти команди Боснії і Герцеговини.

У групі D збірна Словенії здобула складну перемогу над командою Ісландії. Перед завершальною 10-хвилинкою матчу словенці мали перевагу у 14 очок (60:46), але ісландці майже повернулися до гри, але все ж поступилися у вісім пунктів – 79:87. Лідер словенської команди Лука Дончіч за 32 хвилини приніс своїй команді 26 очок, зробив 7 підбирань та 4 передачі.

Словенія третя у таблиці групи, а у завершальному матчі зіграє проти Ізраїля.

Сербія без Йокіча розібрала Чехію, Литва вийшла у плей-оф, Латвія переграла Португалію – Євробаскет-2025