Євробаскет-2025, чоловіки

Група C

Боснія і Герцеговина – Грузія – 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14)

Група D

Франція – Ісландія – 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28)

Євробаскет-2025: Німеччина виграла свою групу, перемігши Фінляндію, божевільна перестрілка Туреччини та Сербії

В групі С відбувся конкурентний матч між Боснією і Герцеговиною та Грузією. Балканці добре розпочали гру та після перших двох чвертей мали перевагу у 12 очок. Грузини впевнено виграли третю десятихвилинку, але боснійці все ж змогли дотиснути суперника та здобути перемогу – 84:76. Завдяки цій перемозі Боснія і Герцеговини піднялася на перше місце у турнірній таблиці, Грузія – четверта.

В іншому матчі дня збірна Франції спокійно розібралася з Ісландією. Французи розгромно виграли першу чверть 36:9 і надалі програли лише одну десятихвилинку. Срібні призери Олімпіади-2024 здобули свою четверту перемогу на Євробаскеті та наразі очолюють свою групу. Ісландці ж, програли всі матчі та перебувають на останньому місці таблиці.

