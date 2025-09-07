Збірні Італії та Словенії провели матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/8 фіналу

Італія – Словенія – 77:84 (11:29, 29:21, 16:22, 21:12)

Команда Словенії не була фаворитом зустрічі – цей статус мала команда Італії. Втім, першу чверть балканці виграли з перевагою у 18 пунктів (29:11). Італійці відповіли, хоча і не так потужно. 50:40 на користь Словенії – за таким розкладом суперники пішли на велику перерву.

У третій чверті Лука Дончіч та Ко ще на шість очок збільшили свою перевагу, після чого, ймовірно, вже повірили у перемогу. Це було логічно, але дуже небезпечно – Італія у завершальній чверті відіграла 9 пунктів, але матч не врятувала.

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі переможців став Лука Дончіч. На його рахунку дабл-дабл із 42 очок, 10 підбирань та однієї передачі. 11 очок набрав Клемен Препеліч.

У складі збірної Італії 22 очки, п'ять підбирань та три передачі на свій рахунок записав Сімоне Фонтеккіо. 2 очок набрав Саліу Ніанг.

