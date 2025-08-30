Відбулися чергові матчі четвертого ігрового дня на Євробаскеті-2025. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки

Група A

Латвія – Сербія – 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17)

Група B

Велика Британія – Швеція – 59:78 (13:19, 17:16, 17:26, 12:17)

Група C

Кіпр – Греція – 69:96 (13:22, 18:21, 16:26, 22:27)

Група D

Франція – Словенія – 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25)

Латвія та Сербія влаштували шоу в матчі лідерів групи A. Нікола Йокіч став головним героєм гри, набравши божевільні 39 очок в поєдинку, чим приніс сербам перемогу.

В групі B Швеція переграла Великобританію з рахунком 78:59. Джабріль Бело набрав 14 очок, зокрема виконав 2 триочкові кидки, але не зумів врятувати свою команду від поразки скандинавам.

В групі C Греція впевнено перемогла Кіпр. Кращим гравцем матчу став Тайлер Дорсі, який приніс балканській команді 21 очко.

Франція зробила камбек у грі проти Словенії в групі D. Після не дуже вдалих перших двох відрізків гри французи прокинулися і здобули перемогу над Дончічем та компанією. Зірка Лос-Анджелес Лейкерс здобув 39 очок за гру, але цього було замало – Словенія і надалі залишається на дні своєї групи. Сільвен Франціско недалеко відстав від результату Дончіча – у француза 32 очки за гру.

