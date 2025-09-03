Євробаскет-2025: Британія здолала Чорногорію, драматична перемога Португалії над Естонією – 20 очок в доробку українця
Відбулися матчі чергового ігрового дня чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд. Результати та звіти – у цій новині "Футбол 24+".
Євробаскет-2025, чоловіки
Група A
Естонія – Португалія – 65:68 (14:14, 18:13, 13:20, 20:21)
Група B
Чорногорія – Велика Британія – 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21)
Португалія здолала Естонію в напруженому матчі групи A. Інтрига в цій грі зберігалась до останньої секунди. Естонці майже оформили камбек, але останнє слово у грі було за португальцями. Найкращий результат в грі показав Артур Конончук, який приніс Естонії 20 очок та оформив 4 підбирання. Цікаво, що Конончук є нащадком українських переселенців, які перебралися в Естонію після чорнобильської катастрофи.
В групі B Велика Британія перемогла Чорногорію. Найрезультативнішим гравцем матчу став гравець балканців Нікола Вучевіч, який заробив 31 очко і зробив 11 підбирань. Серед британців найкращим став Майлз Хессон, який приніс своїй команді 25 очок та зробив 7 підбирань за гру. Після цього матчу Чорногорія втратила шанси на вихід у плей-офф.
