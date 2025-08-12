"Я вам скажу і люди завжди казали, що я – божевільний. Ні, я не божевільний. Єдиний, хто зараз може зупинити Усика – це Мартін Баколе. І люди, що розуміються на боксі, знають, чому я так кажу. Його команда теж знає. Він знає, що єдиний, хто може зупинити Усика зараз – це ніхто інший, як Баколе. Це факт.

"Усик почав кричати, вистрибнув із рингу": Баколе – про спаринги з українським чемпіоном

Навіть Паркер тоді був у скрутному становищі, хоча погодився боксувати з нами всього за день до бою. Він сам знає, що тієї ночі в нього були проблеми. Але в боксі може статися будь-що: один удар може усе змінити. Проте якщо говорити про бокс, рівень Усика зараз дуже високий", – цитує Баколе для Seconds Out.

Нагадаємо, Усик у липні вдруге став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюбуа. Щодо Мартіна Баколе, то він програв Джозефу Паркеру нокаутом у 2-му раунді.

