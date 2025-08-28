"Та він уже ніби всіх переїхав. Він реально всіх переїхав. Немає більше нікого. Реально нема. Я не бачу нікого, хто міг би створити йому якісь проблеми. Інтрига хіба що в тому, що він ще трохи стане старшим. І це дуже правильне рішення, що він потроху завершує кар'єру. Тому що ти можеш думати і відчувати, що ти найсильніший. Тим паче, якщо пройшов усіх опонентів. Але вік потроху бере своє. І вік зараз – єдиний, хто може перемогти Усіка. Лише вік. Лише.

Усик звинувачений у брехні щодо травми – тренер Паркера звернувся до WBO

А так... Рівних йому нема. Він легенда. Реальна легенда. Ніхто з ним нічого зробити не може. Вони всі шоковані. Ніхто не може йому нічого протиставити. Він просто всіх переграє. Дуже класний боксер", – заявив Богачук в інтерв'ю vRinge.

Нагадаємо, 19 липня Усик нокаутував Даніеля Дюбуа і повернув собі звання абсолютного чемпіона у хевівейті. У січні наступного року легендарному українцю виповниться 39.